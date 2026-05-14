Nel 2026 il numero di comuni italiani insigniti delle bandiere blu è aumentato rispetto all’anno precedente. La Liguria si conferma come regione con il maggior numero di località premiate, mentre la Foundation for Environmental Education (Fee) ha comunicato oggi i risultati delle assegnazioni. Sono stati riconosciuti sia i comuni rivieraschi sia gli approdi turistici, con alcune località che hanno perso il riconoscimento e altre che invece sono entrate nella lista. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Aumentano le bandiere blu in Italia, con la Liguria che è regina per numero di località del 2026. Le bandiere blu sono state assegnate oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. In tutto in Italia quest'anno sono in 257 Comuni, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 nuovi ingressi, 3 Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conquista 2 Bandiere e ottiene 35 località. Sul podio al secondo posto segue con 27 riconoscimenti la Puglia (con 2 nuovi ingressi e 2 uscite) e al terzo la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Il resto della classifica delle Bandiere Blu 2026 vede riconfermate le 20 le Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bandiere blu 2026, sale il numero dei comuni premiati. Chi entra e chi esce

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