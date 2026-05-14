Bandiere blu 2026 sale il numero dei comuni premiati Chi entra e chi esce

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 il numero di comuni italiani insigniti delle bandiere blu è aumentato rispetto all’anno precedente. La Liguria si conferma come regione con il maggior numero di località premiate, mentre la Foundation for Environmental Education (Fee) ha comunicato oggi i risultati delle assegnazioni. Sono stati riconosciuti sia i comuni rivieraschi sia gli approdi turistici, con alcune località che hanno perso il riconoscimento e altre che invece sono entrate nella lista. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aumentano le bandiere blu in Italia, con la Liguria che è regina per numero di località del 2026. Le bandiere blu sono state assegnate oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. In tutto in Italia quest'anno sono in 257 Comuni, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 nuovi ingressi, 3 Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conquista 2 Bandiere e ottiene 35 località. Sul podio al secondo posto segue con 27 riconoscimenti la Puglia (con 2 nuovi ingressi e 2 uscite) e al terzo la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Il resto della classifica delle Bandiere Blu 2026 vede riconfermate le 20 le Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

bandiere blu 2026 sale il numero dei comuni premiati chi entra e chi esce
© Iltempo.it - Bandiere blu 2026, sale il numero dei comuni premiati. Chi entra e chi esce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Video The Venetians by M. E. Braddon ?? | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice ??

Sullo stesso argomento

Bandiere Blu, Ravenna e Cervia ancora una volta tra i comuni premiatiCi sono anche Ravenna e Cervia tra le 257 località rivierasche che hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu 2026: 257 Comuni italiani, per...

Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: entra Rimini, esce San Felice CirceoSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i...

Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; Spagna prima al mondo per spiagge Bandiera Blu: 677 nel 2026 e 794 riconoscimenti totali; Abbandona la cagnolina che muore investita, rischia fino a sette anni; ?Soverato Regina del Mare, è Bandiera Blu 2026! La Calabria sale sul Podio Nazionale.

bandiere blu 2026 saleBandiere Blu 2026, la Sicilia conquista due nuove spiagge: l'Isola sale a 16 riconoscimenti, tutte le località premiateSono 257 i Comuni italiani insigniti quest’anno della Bandiera Blu, undici in più rispetto ai 246 del 2025: 14 i nuovi ingressi, 3 i municipi non riconfermati. Le località lacustri premiate salgono a ... lasicilia.it

bandiere blu 2026 saleSono 17 i Comuni sardi premiati dalla Fee per qualità delle acque, servizi e sostenibilità: confermati gli approdi turistici dell’isolaSono 17 i Comuni sardi premiati dalla Fee per qualità delle acque, servizi e sostenibilità: confermati gli approdi turistici dell’isola ... lanuovasardegna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web