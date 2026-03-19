Paradise torna su Rai2 nel mito di Fellini venerdì 20 marzo a mezzanotte da Cinecittà lo show di Pascal Vicedomini riparte con Noa Falchi e Nouri

Venerdì 20 marzo a mezzanotte, su Rai2, torna Paradise, lo show di Pascal Vicedomini che questa volta si concentra sul mondo di Fellini. La puntata viene registrata a Cinecittà e vede protagonisti artisti come Noa, Falchi e Nouri. Vicedomini ha annunciato che quest’anno il programma si trasforma in un viaggio tra luoghi, artisti e territori italiani, portando lo spettatore dietro le quinte delle storie più significative del nostro Paese.

ROMA, 19 MAR – Torna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. L’appuntamento è da venerdì 20 marzo, a mezzanotte, con una nuova stagione di 20 puntate itineranti che si apre nel mito di Federico Fellini. «Ripartire da Cinecittà e da Fellini significa tornare all’origine del sogno italiano. Paradise quest’anno diventa un viaggio: portiamo la televisione nei luoghi dove nascono le storie, tra artisti, idee e territori che raccontano il meglio del nostro Paese. Dopo Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Petruzzelli e il Piccinni di Bari, il Piccolo Teatro di Milano e così via per 20 settimane», dichiara Pascal Vicedomini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paradise torna su Rai2 nel mito di Fellini, venerdì 20 marzo a mezzanotte, da Cinecittà, lo show di Pascal Vicedomini riparte con Noa, Falchi e Nouri Articoli correlati Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico FelliniTorna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole OrlandoGiochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold... Paradise 2026, da venerdì 20 a mezzanotte torna su Rai2 lo show di Pascal Vicedomini Aggiornamenti e notizie su Pascal Vicedomini Argomenti discussi: Paradise. La finestra sullo showbiz - S2026 - Puntata del 20/03/2026 - in diretta su Rai 2 21/03/2026 alle 00:10. Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico FelliniTorna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta ... iltempo.it 'Paradise' torna su Rai2: Vicedomini omaggia Fellini e la musicaIl nuovo ciclo di Paradise prevede otto puntate, che andranno in onda ogni mercoledì in seconda serata. it.blastingnews.com