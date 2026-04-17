Rai2 | Calà Testi e Ristori ospiti di Vicedomini a Paradise Appuntamento di mezzanotte a Verona

A mezzanotte su Rai2 va in onda da Verona la quinta puntata di Paradise, uno show che vede come ospiti Jerry Calà, Fabio Testi e Alessandro Ristori. La trasmissione, condotta da Vicedomini, presenta un mix di interviste e momenti di intrattenimento con i tre artisti. L’appuntamento televisivo è previsto per questa notte, con la partecipazione dei protagonisti sul palco del programma.

Jerry Calà, Fabio Testi e Alessandro Ristori sono tra i protagonisti della quinta puntata di Paradise, in onda da Verona, oggi a mezzanotte su Rai2. Il late-night-show di Pascal Vicedomini realizzato nel Palazzo della Gran Guardia, durante i giorni del Vinitaly, proporrà inoltre l’intervento del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Con loro anche, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il Presidente di Veronafiere Federico Bricolo, insieme a protagonisti del settore food come Giancarlo Perbellini e Filippo Polidori e della solidarietà come Andrea Amighini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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