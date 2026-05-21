Ragazzino muore a 16 anni dopo aver mangiato un gelato | choc anafilattico fulminante L' allergia e i sospetti sul nuovo gusto

Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato un gelato alla frutta, accusando un episodio di shock anafilattico fulminante. La vittima aveva mangiato il dolce poco prima di sentirsi male e perdere conoscenza. Le autorità stanno indagando sui dettagli, compresi i possibili effetti di un nuovo gusto alla frutta introdotto di recente. La famiglia ha riferito che si trattava di una novità nel suo consumo abituale di gelati.

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