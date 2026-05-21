Ragazzino muore a 16 anni dopo aver mangiato un gelato | choc anafilattico fulminante L' allergia e i sospetti sul nuovo gusto
Un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato un gelato alla frutta, accusando un episodio di shock anafilattico fulminante. La vittima aveva mangiato il dolce poco prima di sentirsi male e perdere conoscenza. Le autorità stanno indagando sui dettagli, compresi i possibili effetti di un nuovo gusto alla frutta introdotto di recente. La famiglia ha riferito che si trattava di una novità nel suo consumo abituale di gelati.
Un gusto alla frutta. Magari scelto per cambiare abitudine. Una novità che potrebbe aver innescato una reazione allergica letale. Un'ipotesi che potrebbe spiegare quanto avvenuto al ragazzino di 16 anni di Casoria (Napoli), deceduto sabato scorso dopo aver mangiato un gelato insieme agli amici. 🔗 Leggi su Today.it
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