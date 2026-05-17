Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria | l'ipotesi dello shock anafilattico

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni è deceduto a Casoria, in via Bologna, dopo aver consumato un gelato. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e hanno ipotizzato che possa trattarsi di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli). Tra le ipotesi del decesso, quella di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada

Video Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada

Sullo stesso argomento

Turista 14enne muore per shock anafilattico a Roma dopo aver mangiato in un locale: rinviati a giudizio in 5Ha mangiato un dolce in un locale di Gianicolense ed è morta a 14 anni: rinviate a giudizio 5 persone, fra proprietari e produttori.

Reazione allergica dopo aver eseguito una Tac, a Tricase muore 76enne per shock anafilattico:aperta un inchiestaLa Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 76 anni, avvenuta dopo essersi sottoposto a una Tac con mezzo di contrasto...

ragazzo di ragazzo di 16 anniRagazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria: l’ipotesi dello shock anafilatticoUn 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli). Tra le ipotesi del decesso, quella di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Indagini in corso. Leggi tu ... fanpage.it

ragazzo di ragazzo di 16 anniRagazzo di 16 anni in questura a Palermo: Ho ucciso un uomo. 69enne trovato in casa col cranio fracassatoIl giovane avrebbe raccontato di essersi difeso da un approccio sessuale. La sua versione è al vaglio degli inquirenti ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web