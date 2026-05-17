Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria | l'ipotesi dello shock anafilattico
Un ragazzo di 16 anni è deceduto a Casoria, in via Bologna, dopo aver consumato un gelato. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e hanno ipotizzato che possa trattarsi di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.
Un 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli). Tra le ipotesi del decesso, quella di uno shock anafilattico o di una reazione allergica. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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