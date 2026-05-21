Il 21 maggio si è tenuta una conferenza a Roma durante la quale sono stati presentati dati relativi a episodi di violenza provenienti da stranieri. Le statistiche indicano che vittime di tali episodi sono anche ragazzine, persone con disabilità e anziane. La diffusione di questi dati ha portato a un richiamo sull’attenzione pubblica e mediatica, con l’obiettivo di sottolineare la necessità di affrontare la situazione senza negazioni o omissioni. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza e sulla gestione dei fenomeni di violenza.

Roma, 21 mag – È inutile che la sinistra e i giornali dem continuino a negare la realtà. I dati parlano forte e chiaro, invocando l’emergenza. Quasi una donna violenza sessuale su due è commessa dal 9 per cento della popolazione residente in Italia, gli stranieri. Ripercorriamo ora gli ultimi episodi di cronaca, tra ragazzine, giovani disabili e anziane violentate. La furia degli stranieri non risparmia nemmeno le ragazze disabili. Il 3 gennaio scorso, a Castelfranco Emilia, un 39enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata su una ragazza disabile in sedia a rotelle a bordo di un treno regionale. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento di passeggeri e del capotreno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ragazzine, disabili e anziane, la violenza straniera non risparmia nessuno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La strage dei dehors a Como non risparmia nessuno, via anche Vago

Doppiamente fragili, anziane vittime di violenzaSpesso si parla di violenza sulle donne ma poco si parla delle violenze sulle donne non più giovani.

Qualità della vita delle persone anziane fragili e disabili: alcuni datiDall’indagine Passi d’Argento emerge che la disabilità aumenta con l’età, interessa più le donne ed è correlata a istruzione e condizione socio economica Comprendere con quali politiche intervenire ... disabili.com

Sostegno delle persone anziane e delle persone con disabilità: dal 20 settembre la presentazione dei progetti21/09/2023 - Con è stato approvato l'avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti a favorire l'autonomia personale, la socializzazione, le abilità sociali, il mantenimento del livello ... regione.campania.it