A Como l'operazione di rimozione dei dehors prosegue senza interruzioni, coinvolgendo sia il centro storico sia le zone circostanti come via Leoni e viale Giulio Cesare. La decisione era stata annunciata e approvata in precedenza, portando alla demolizione di strutture di proprietà di esercizi commerciali lungo le strade principali. La campagna di sgombero sta interessando diverse aree della città.

Lo aveva promesso e deliberato. Dunque, l'operazione dehors prosegue senza sosta in tutta la città. Non solo in centro storico, dove ci sono state le prime “vittime” dell'operazione “pulizia” voluta da Rapinese, ma anche nelle arterie di contorno, come via Leoni e viale Giulio Cesare. Qui, infatti, sono stati colpite altre due note attività commerciali: nei giorni scorsi sono saltati i tavolini e la struttura esterna di Antonella Vago, mentre oggi è il turno del dehor e relativi arredi di Fabio Vago. Insomma, tabula rasa senza sconti a nessuno. Il malcontento a Como è piuttosto diffuso ma la linea dura del sindaco non ammette compromessi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - La strage dei dehors a Como non risparmia nessuno, via anche Vago

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