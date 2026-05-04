In Italia, le donne oltre i 65 anni rappresentano una percentuale significativa delle vittime di violenza domestica, con un dato dell’4,5 per cento in una regione specifica. Questa fascia di popolazione è spesso trascurata nei discorsi pubblici, nonostante i numeri dimostrino che anche le anziane possono essere soggette a forme di abusi e maltrattamenti. I dati ufficiali evidenziano che molte di queste donne vivono situazioni di vulnerabilità che spesso passano inosservate.

Spesso si parla di violenza sulle donne ma poco si parla delle violenze sulle donne non più giovani. Secondo gli ultimi dati, in Umbria il 4,5 per cento delle donne con più di 65 anni è vittima di violenza. La cosa che spaventa di più è che solo 5 persone su 100 che subiscono violenza hanno il coraggio di denunciare o raccontarlo a qualcuno. In famiglia: Si stima che circa 1 donna anziana su 10 subisca qualche forma di maltrattamento tra le mura di casa. Purtroppo, anche dove ci si dovrebbe sentire curati, possono esserci problemi. Alcuni studi recenti dicono che, nelle strutture dove vivono molti anziani, 1 persona su 3 potrebbe subire qualche forma di trascuratezza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Doppiamente fragili, anziane vittime di violenza

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