Una delegazione di ragazzi del progetto ’Chiodo’ parteciperà ai Giochi Nazionali Special Olympics che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro. L’evento vedrà coinvolti anche i volontari provenienti da Spezia, che prenderanno parte a questa importante manifestazione sportiva dedicata a persone con disabilità intellettive. La partecipazione si inserisce in un contesto di iniziative che promuovono l’inclusione e la valorizzazione delle competenze di questi atleti. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con le squadre pronte ad affrontare le diverse discipline in programma.

C’è anche il cuore dei volontari spezzini all’importante appuntamento dei Giochi Nazionali Special Olympics in programma a Lignano Sabbiadoro. Nello staff di supporto all’organizzazione di uno degli appuntamenti più significativi dedicati allo sport inclusivo in Italia è infatti presente anche la delegazione dell’ istituto professionale ’Einaudi Chiodo’. Il gruppo è composto da studenti, atleti e docenti accomunati dal desiderio di vivere un’esperienza unica fatta di sport, sana competizione, lealtà, spirito di squadra e amicizia. Valori autentici che da sempre rappresentano il cuore del movimento Special Olympics e che l’istituto spezzino Einaudi Chiodo conosce e condivide profondamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzi Special Olympics. Delegazione del ’Chiodo’ invitata ai giochi nazionali

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