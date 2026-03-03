Il 5 marzo, sei atleti e atlete aretini rappresenteranno All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics a Ovindoli. La partecipazione coinvolge un gruppo di persone che si preparano da tempo per questa manifestazione, che si svolgerà nel centro italiano dedicato allo sport invernale. La competizione vedrà protagonisti i partecipanti provenienti da diverse regioni del paese.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Sei atlete e atleti aretini saranno protagonisti giovedì 5 marzo alla manifestazione nazionale a Ovindoli. Il gruppo di All Stars Arezzo sarà impegnato tra le discipline sciistiche e la sperimentazione del MATP. All Stars Arezzo Onlus parte alla volta dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics. La manifestazione nazionale vedrà cinquecento atleti con e senza disabilità intellettive da tutta Italia riunirsi nella stazione sciistica di Ovindoli, in provincia de L’Aquila, per un evento all’insegna di sport, inclusione e sana competizione. Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All Stars Arezzo Onlus ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

Torch run di Special Olympics: corsa della fiaccola in vista dei giochi nazionali invernali, ospitati per la prima volta in AbruzzoMontesilvano si prepara a diventare il cuore pulsante del movimento Special Olympics con la Torch run, una corsa della fiaccola, che si terrà...

Flash Mob Special Olympics, centinaia di ragazzi in festa a LimatolaAl grido del claim “Tutta l’Italia”, centinaia di ragazzi in festa hanno animato la mattinata di ieri a Limatola per il Flash Mob Special Olympics...

Contenuti utili per approfondire All Stars Arezzo

Argomenti discussi: Fine: lo psicologo aretino Mirko Dai Prà firma il suo secondo libro.

All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025Arezzo, 4 luglio 2025 – Due medaglie per All Stars Arezzo Onlus ai Play The Game 2025. Un gruppo di atleti aretini ha gareggiato a Colleferro nella più importante manifestazione interregionale del ... lanazione.it

Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo OnlusArezzo, 11 ottobre 2024 – Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di ... lanazione.it