Giornata Infermieri due generazioni a confronto tra entusiasmo ed esperienza

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, si è svolto un confronto tra due generazioni di professionisti. Da un lato, un giovane che ha appena iniziato la carriera, dall’altro, un infermiere con molti anni di esperienza alle spalle. Entrambi hanno condiviso il loro punto di vista sulla professione, evidenziando le differenze tra entusiasmo e consolidata conoscenza. La giornata ha messo in luce le diversità e le somiglianze tra le due figure.

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