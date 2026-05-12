Giornata Infermieri due generazioni a confronto tra entusiasmo ed esperienza
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, si è svolto un confronto tra due generazioni di professionisti. Da un lato, un giovane che ha appena iniziato la carriera, dall’altro, un infermiere con molti anni di esperienza alle spalle. Entrambi hanno condiviso il loro punto di vista sulla professione, evidenziando le differenze tra entusiasmo e consolidata conoscenza. La giornata ha messo in luce le diversità e le somiglianze tra le due figure.
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri il racconto di due generazioni a confronto nella professione infermieristica: l’entusiasmo di un giovane e l’esperienza di chi ha dedicato molti anni al servizio dei malati. Servizio di Alessio Orlandi e Pierachille Dolfini. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Giornata Infermieri, due generazioni a confronto tra entusiasmo ed esperienza
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