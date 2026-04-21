Generazioni a confronto | lo scrittore centenario Glauco Gardini incontra i ragazzi e dona libri

Si è concluso recentemente il ciclo di incontri intitolato “Per cambiare insieme: generazioni a confronto”, promosso dall’associazione locale. Durante gli incontri, uno scrittore di 100 anni ha incontrato i giovani, condividendo parole e donando alcuni libri. L’evento ha coinvolto diverse generazioni e si è concluso con un momento emotivo. L’iniziativa si è svolta nella città di Forlì e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Si è chiuso con un momento davvero toccante il ciclo di incontri “Per cambiare insieme: generazioni a confronto”, organizzati da Auser Forlì e dedicati alla relazione complessa che lega nonni, genitori e nipoti. L'appuntamento conclusivo, svoltosi come i precedenti alla scuola Zangheri di via.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il comico e lo scrittore tra libri e amarcordL’attore comico e il medico scrittore di libri gialli parlane di ricordi, sorrisi, letteratura. Leggi anche: Pozzuoli: lo scrittore Lorenzo Marone incontra gli studenti dell’IC5