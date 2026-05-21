Ragazze a lezione di autodifesa | Strumenti contro la violenza

Si è concluso il ciclo di venti lezioni di autodifesa femminile presso una scuola media, con il coinvolgimento di numerose ragazze che hanno partecipato ogni settimana durante l’anno scolastico. Il progetto, realizzato con il contributo di un’associazione locale, ha visto le studentesse cimentarsi in esercizi pratici e tecniche di difesa personale. L'iniziativa ha avuto come obiettivo fornire strumenti utili contro la violenza, coinvolgendo i giovani in un percorso formativo dedicato alla sicurezza e all’autonomia.

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Venti lezioni, un anno scolastico intero, tante ragazze che si sono messe in gioco ogni settimana. Si è concluso il percorso di autodifesa femminile alla scuola media Salesiani, realizzato grazie al contributo di La Scintilla. "L’evento finale è stato una restituzione. Le ragazze hanno presentato i cartelloni che hanno creato durante il corso: sul bullismo, sull’accettazione di sé, sulla percezione del proprio corpo, sul riconoscimento delle relazioni non sane e della violenza. Parole vere, pensieri profondi, consapevolezza che cresce – racconta Lisa Barbanti -. Genitori e professori non sono stati solo spettatori. Si sono messi in gioco con noi, fianco a fianco con le ragazze, vivendo sulla propria pelle quello che le loro figlie e studentesse hanno imparato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazze a lezione di autodifesa: "Strumenti contro la violenza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Autodifesa femminile tra riflessione e azione: corso gratuito da Sfera Sullo stesso argomento Treviso: diritto e autodifesa contro la violenza di genereLa violenza contro le donne rimane una piaga sociale che richiede risposte coordinate tra diritto e azione pratica. Scuola e ospedale insieme contro la violenza di genere, studenti del Volta al lezione in pronto soccorsoIl 10 marzo è prevista la giornata conclusiva del progetto realizzato insieme all'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello Attuata una... Ragazze a lezione di autodifesa: Strumenti contro la violenzaVenti lezioni, un anno scolastico intero, tante ragazze che si sono messe in gioco ogni settimana. Si è concluso il percorso di autodifesa femminile alla scuola media Salesiani, realizzato grazie al c ... ilgiorno.it Napoli: i volontari e le guardie zoofile OIPA hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Ignazio di Loyola per una lezione dedicata all’empatia E' importante parlare di tutela degli animali, voi lo fate? Altre iniziative nelle scuole qui oipa.org/italia/cosa-fa… x.com Il compagno di classe nella mia lezione di inglese spiega le cose in modo condiscendente e parla male di me. Come posso gestirlo? È davvero irritante e faticoso, e mi sento come se la mia intelligenza fosse sempre sminuita. reddit Abusi su ragazze minorenni durante lezioni di musica, arrestatoAvrebbe abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all'interno di una scuola di danza: per queste ragioni, gli agenti di polizia giudiziaria di San Giorgio a Cremano, h ... ansa.it