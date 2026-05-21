Ragazze a lezione di autodifesa | Strumenti contro la violenza

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il ciclo di venti lezioni di autodifesa femminile presso una scuola media, con il coinvolgimento di numerose ragazze che hanno partecipato ogni settimana durante l’anno scolastico. Il progetto, realizzato con il contributo di un’associazione locale, ha visto le studentesse cimentarsi in esercizi pratici e tecniche di difesa personale. L'iniziativa ha avuto come obiettivo fornire strumenti utili contro la violenza, coinvolgendo i giovani in un percorso formativo dedicato alla sicurezza e all’autonomia.

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Venti lezioni, un anno scolastico intero, tante ragazze che si sono messe in gioco ogni settimana. Si è concluso il percorso di autodifesa femminile alla scuola media Salesiani, realizzato grazie al contributo di La Scintilla. "L’evento finale è stato una restituzione. Le ragazze hanno presentato i cartelloni che hanno creato durante il corso: sul bullismo, sull’accettazione di sé, sulla percezione del proprio corpo, sul riconoscimento delle relazioni non sane e della violenza. Parole vere, pensieri profondi, consapevolezza che cresce – racconta Lisa Barbanti -. Genitori e professori non sono stati solo spettatori. Si sono messi in gioco con noi, fianco a fianco con le ragazze, vivendo sulla propria pelle quello che le loro figlie e studentesse hanno imparato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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