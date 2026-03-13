Treviso | diritto e autodifesa contro la violenza di genere

A Treviso, sono stati adottati nuovi strumenti legali e pratici per affrontare la violenza di genere. Le autorità hanno messo in campo misure specifiche che coinvolgono interventi legali e azioni di autodifesa per le donne colpite. L’obiettivo è garantire protezione e supporto immediato a chi si trova in situazioni di pericolo. Queste iniziative si inseriscono in un quadro di interventi mirati contro la violenza di genere.

La violenza contro le donne rimane una piaga sociale che richiede risposte coordinate tra diritto e azione pratica. Il 30 marzo 2026, a Treviso, si terrà un convegno interdisciplinare per collegare la prevenzione legale con le tecniche di autodifesa sportiva. L'iniziativa, promossa dalla Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova in collaborazione con la FIJLKAM, si svolgerà presso l'Aula Magna di Palazzo San Leonardo. L'evento mira a smontare la narrazione della vittima passiva, proponendo invece un approccio attivo basato sulla conoscenza delle leggi e sulle capacità fisiche di reazione. Doppio binario: norme giuridiche e preparazione fisica.