Scuola e ospedale insieme contro la violenza di genere studenti del Volta al lezione in pronto soccorso

Gli studenti dell'Istituto superiore Alessandro Volta stanno partecipando a lezioni presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. Questa iniziativa nasce da una collaborazione tra l’ospedale e la scuola, che hanno siglato una convenzione per avviare un percorso di formazione volto a contrastare la violenza di genere. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in attività pratiche e di sensibilizzazione direttamente nelle strutture sanitarie.

Il 10 marzo è prevista la giornata conclusiva del progetto realizzato insieme all'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello Attuata una importante collaborazione tra l'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello e l'Istituto di istruzione superiore Alessandro Volta nell'ambito della convenzione siglata tra i due enti, ha preso avvio un percorso di formazione scuola-lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Il progetto ha coinvolto 18 studenti delle classi quinte dell'indirizzo informatico, guidati dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello.

