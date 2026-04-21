Da 7 anni e mezzo all’assoluzione | ribaltata in appello la sentenza per la rapina in tabaccheria

Dopo sette anni e mezzo di procedimento giudiziario, la persona coinvolta nella rapina avvenuta nel 2024 in una tabaccheria di via Picone ad Agrigento è stata definitivamente assolta in secondo grado. La sentenza iniziale aveva condannato l’imputato a sette anni e sei mesi di reclusione, ma in appello il tribunale ha deciso di annullare la condanna e di assolvere pienamente l’imputato.

Da una condanna a sette anni e sei mesi di reclusione all’assoluzione piena in appello. Si chiude con un ribaltamento totale il processo di secondo grado per la rapina messa a segno nell’agosto del 2024 in una tabaccheria di via Picone ad Agrigento. La Corte d'appello ha infatti assolto Carmelo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Uomo rapina tabaccheria, colpisce poliziotto: tre anni e mezzo di carcere**Un uomo ha rapinato una tabaccheria a Canali, nel capoluogo emiliano, e ha colpito un poliziotto. Gioielleria Gioia, la sentenza: quattro condanne e un'assoluzione per la tentata rapinaProcesso abbreviato per il colpo sventato in Irpinia: pene fino a 4 anni, assolto Di Martino. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Suio Terme - Tragedia in piscina: muore bimbo di 7 anni; Problemi durante un'operazione di routine a Rovigo, bimbo di due anni e mezzo muore in ambulanza per Padova. La famiglia presenta un esposto, l'ospedale: Inchiesta in corso. Morire a 25 anni per una lite per delle pizze. Una scena ripresa dalle telecamere e degenerata in pochi istanti, mentre gli amici non avevano capito subito la gravità di quella ferita che ha ucciso Gabriele: https://fanpa.ge/Uym7h - facebook.com facebook Pergolato del Campidoglio: dopo 15 anni riapre il corridoio verde ift.tt/pTlovgf x.com