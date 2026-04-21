Da 7 anni e mezzo all’assoluzione | ribaltata in appello la sentenza per la rapina in tabaccheria

Da agrigentonotizie.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni e mezzo di procedimento giudiziario, la persona coinvolta nella rapina avvenuta nel 2024 in una tabaccheria di via Picone ad Agrigento è stata definitivamente assolta in secondo grado. La sentenza iniziale aveva condannato l’imputato a sette anni e sei mesi di reclusione, ma in appello il tribunale ha deciso di annullare la condanna e di assolvere pienamente l’imputato.

Da una condanna a sette anni e sei mesi di reclusione all’assoluzione piena in appello. Si chiude con un ribaltamento totale il processo di secondo grado per la rapina messa a segno nell’agosto del 2024 in una tabaccheria di via Picone ad Agrigento. La Corte d'appello ha infatti assolto Carmelo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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