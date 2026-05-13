Violentata a 16 anni alla festa di capodanno a Roma | Riconosciuto lo stupro di gruppo sentenza storica

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 16 anni è stata vittima di violenza durante una festa di Capodanno a Roma. La sentenza ha riconosciuto per la prima volta uno stupro di gruppo in un caso simile. L'avvocata della giovane e il presidente di un'associazione hanno fornito dettagli sull'esito del processo e sul significato della decisione giudiziaria. Fanpage ha intervistato entrambe le parti per chiarire le implicazioni del verdetto.

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Licia D'amico, avvocata della 16enne vittima di violenza, e Bo Guerreschi presidente dell'associazione bon't Worry, spiegano a Fanpage.it il significato e l'importanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha riconosciuto lo stupro di gruppo relativamente alla violenza sessuale subita da una 16enne a Primavalle (Roma) nel 2020.🔗 Leggi su Fanpage.it

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