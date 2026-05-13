Violentata a 16 anni alla festa di capodanno a Roma | Riconosciuto lo stupro di gruppo sentenza storica

Una ragazza di 16 anni è stata vittima di violenza durante una festa di Capodanno a Roma. La sentenza ha riconosciuto per la prima volta uno stupro di gruppo in un caso simile. L'avvocata della giovane e il presidente di un'associazione hanno fornito dettagli sull'esito del processo e sul significato della decisione giudiziaria. Fanpage ha intervistato entrambe le parti per chiarire le implicazioni del verdetto.

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