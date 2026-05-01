Suora aggredita a Gerusalemme | spinta a terra e colpita con un calcio Arrestato un uomo video

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme, sul Monte Sion, in un episodio registrato in un video che ha fatto il giro dei social. Secondo quanto mostrato, è stata spinta a terra e colpita con un calcio da un uomo, che è stato successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. L’incidente ha generato reazioni di sdegno tra le persone presenti e sui canali digitali.

Una suora francese è stata aggredita a Gerusalemme, sul Monte Sion, in un episodio ripreso in video che ha suscitato forte indignazione. Le immagini, diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate dai media locali, mostrano il momento in cui un uomo la raggiunge correndo, la spinge a terra e la colpisce con un calcio. L’aggressione ripresa in video. L’attacco è avvenuto martedì scorso in una delle aree più sensibili della città. Nel filmato si vede l’uomo avvicinarsi rapidamente alla religiosa, scaraventarla a terra e colpirla prima di allontanarsi. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media internazionali. Arrestato un sospettato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Suora aggredita a Gerusalemme: spinta a terra e colpita con un calcio. Arrestato un uomo (video) Notizie correlate Suora francese aggredita a Gerusalemme, le immagini dell’agguato in pieno giorno sul mone Sion – VideoÈ stato diffuso il video dell’aggressione a una suora francese di 48 anni, ricercatrice alla Scuola biblica e archeologica francese di Gerusalemme... Orribile aggressione a una suora, spinta a terra e picchiata: il video da brividiUna suora cattolica francese di 48 anni è stata vittima di una violenta aggressione nella Città Vecchia di Gerusalemme, un episodio che riaccende... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Suora aggredita a Gerusalemme, sintomo del sionismo radicale; Gerusalemme, suora spinta a terra e presa a calci: arrestato il presunto assalitore; Israele, suora aggredita a Gerusalemme: probabile attacco ad opera di un colono. Arrestato il responsabile; Suora aggredita a Gerusalemme, in un video le immagini. Il video di un uomo israeliano che aggredisce una suora a GerusalemmeUna suora francese è stata aggredita in pieno giorno da un uomo nella zona est di Gerusalemme, all’interno della cosiddetta Città Vecchia, mentre stava passeggiando vicino al Cenacolo, luogo considera ... ilpost.it Suora aggredita a Gerusalemme, l'attacco e l'arresto del sospetto(Adnkronos) - Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia israeliana e rilanciate da Channel 12, il ... ilmattino.it Gerusalemme, la suora aggredita da un israeliano: “Non so spiegarmi il perché di quella violenza” x.com #Attualità #ultimora Suora aggredita a Gerusalemme, l’attacco e l’arresto del sospetto: #ILMONITO (Adnkronos) – Aggressione contro una suora francese a Gerusalemme, sul Monte Sion, martedì scorso. Nelle immagini diffuse dalla polizia israeliana L'articolo - facebook.com facebook