Raffica di truffe quattro colpi in un giorno | spariti oltre 10mila euro in totale

Mercoledì 20 maggio, in diverse zone della città, si sono verificati quattro tentativi di truffa in un solo giorno, con vittime che hanno perso complessivamente oltre 10.000 euro. Le truffe hanno coinvolto falsi carabinieri e link di pagamento contraffatti, con i malfattori che hanno approfittato di vari metodi per ingannare le persone. La sequenza di episodi ha creato grande preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per identificare i responsabili.

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