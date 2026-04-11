Un imprenditore di 61 anni è stato vittima di una serie di truffe telefoniche che gli hanno sottratto circa 30 mila euro. Le chiamate fraudolente sono state effettuate da persone che si sono spacciate per rappresentanti di istituti bancari, convincendolo a fornire dati sensibili e a trasferire i soldi. La vicenda si inserisce in un quadro di truffe telefoniche che colpiscono frequentemente persone di età superiore ai 60 anni.

La notizia è che a volte nelle truffe cascano più facilmente i sessantenni degli anziani ottantenni. C’è un motivo: se il truffatore riesce a convincere i primi con l’"esca" telefonica (di vario tipo), loro più facilmente degli anziani a volte fanno quello che al truffatore interessa davvero e che un anziano non sa fare: il bonifico istantaneo, magari direttamente con l’app della banca sul telefonino. E’ andata così in un caso, nei scorsi giorni, tra la fine di marzo e i primi di aprile, denunciato ai carabinieri di Pesaro. E la cifra è stata molto grossa: 30mila euro. Il fatto riguarda un 61enne di Pesaro. Viene raggiunto telefonicamente da un sedicente impiegato della Nexi, la società italiana leader in Europa nel settore dei pagamenti digitali, che gli dice: "Abbiamo rilevato sul suo conto dei movimenti sospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe telefoniche a raffica. Spillano 30mila euro a imprenditore 61enne

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