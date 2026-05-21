Rafa Nadal | Camminavo sempre con una bottiglia d'acqua perché rischiavo di affogare con la mia saliva

Nel documentario “Rafa”, in programma su Netflix dal 29 maggio, il tennista rivela dettagli sulla sua vita professionale e personale. Ha raccontato di aver portato sempre con sé una bottiglia d’acqua per evitare di soffocare con la saliva, un episodio legato a problemi di salute. Nadal ha anche parlato apertamente delle crisi d’ansia, del dolore cronico e degli effetti collaterali degli antinfiammatori assunti nel corso della carriera. La narrazione include aspetti fino ad ora poco noti della sua esperienza nel mondo dello sport.

Rafa Nadal racconta senza filtri, nel documentario “Rafa” in uscita su Netflix il 29 maggio, il lato più oscuro della sua carriera: crisi d’ansia, dolore cronico e le pesanti conseguenze fisiche degli antinfiammatori. Un ritratto intimo e drammatico lontano dalla leggenda invincibile del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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