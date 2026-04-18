Rafa Nadal e Will Smith sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell' acqua

Sabato 25 aprile, tra le 11 e le 18, sul Lago di Como si terrà una tappa della competizione E1 Series, una gara di barche a motore di livello internazionale. L’evento si svolgerà a Villa d’Este, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori. Tra i partecipanti ci saranno anche figure note nel mondo dello sport e dello spettacolo, che si sono fatte vedere sfrecciando sulle acque del lago.

Questo sabato 25 aprile, dalle 11 alle 18, scopri l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque più iconiche d’Italia a Villa d'Este. Circondati da uno scenario alpino mozzafiato, potrai assistere a 10 team guidati da celebrità sfidarsi ad alta.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate La passeggiata dell’Amore sul Lago di Como: l’itinerario più romantico tra acqua, borghi e silenziSan Valentino è l’occasione giusta per rallentare e scegliere un modo diverso di stare insieme. Leggi anche: Sul Lago di Como davanti a Laglio la maxi esercitazione: uomo armato sul traghetto e salvataggi in acqua Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il lato più intimo di Rafa Nadal in una nuova docuserie presto su Netflix; Nadal dietro le quinte: la vita normale di una leggenda; I team di motoscafi elettrici di Will Smith, Rafael Nadal e Steve Aoki si sfideranno sulle acque glaciali del Lago di Como questo mese: ecco come puoi procurarti i biglietti; Cosa hanno in comune Rafa Nadal, Steve Aoki o Marc Anthony? La Formula 1 dell'acqua arriva in un idilliaco lago europeo dove scappare questa primavera. Rafa Nadal e Will Smith sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell'acquaQuesto sabato 25 aprile, dalle 11 alle 18, scopri l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque più iconiche d’Italia a Villa d'Este. Circondati da ... quicomo.it Will Smith e Rafa Nadal rivali per un giorno all'E1 Series sul Lago di ComoRafa Nadal contro Will Smith, non stiamo parlando di una realtà parallela del multiverso ma dall'E1 Series. Il Lago di Como, conosciuto per la sua bellezza e per essere rifugio di star internazionali, ... gqitalia.it RAFA NADAL ACADEMY PADEL TOUR – TAPPA DI ANCONA 24-26 aprile | Bola Padel Next, Ancona Il Comitato Regionale Marche è orgoglioso di ospitare una tappa del Rafa Nadal Academy Padel Tour Italia Come funziona Torneo a squadr - facebook.com facebook I primi 3 Masters 1000 dell’anno sono per pochi Compreso Parigi della scorsa stagione, Sinner è a quota 4 di fila, impresa riuscita solo a Djokovic (3 volte) e Rafa Nadal x.com