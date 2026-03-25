Rafa Nadal la bellissima lezione a Carlos Alcaraz dopo Miami | Il successo è un'altra cosa

Dopo le recenti sconfitte a Indian Wells e Miami, il campione di tennis ha espresso parole di sostegno al numero uno al mondo, che ha mostrato segnali di emozione. L’ex atleta ha commentato pubblicamente, sottolineando che il successo nel tennis rappresenta qualcosa di diverso rispetto alle sconfitte. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di difficoltà emotiva per il giocatore attuale.

L'ex campione di tennis è intervenuto in difesa del numero 1 al mondo, crollato emotivamente dopo le sconfitte di Indian Wells e Miami. "Tutti hanno il diritto di sentirsi stanchi o frustrati. Sono convinto che Carlos, rivedendosi, stia pensando che sarebbe stato meglio non avere quella reazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Urlano “Carlos Nadal” ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian OpenUn tifoso ha sorpreso Carlos Alcaraz durante la partita del secondo turno contro Hanfmann urlandogli "Carlos Nadal".

Mouratoglou deciso: “Djokovic non è migliore di Sinner”. Reazione a sorpresa di Rafa NadalPatrick Mouratoglou analizza la semifinale degli Australian Open: "Jannik superiore nel gioco, Nole vince perché è il più grande agonista".

Tutti gli aggiornamenti su Rafa Nadal

Lando Norris ha un orologio che, oltre a essere bellissimo, è stato disegnato da Rafa NadalChe cosa hanno in comune Lando Norris e Rafa Nadal, oltre al fatto di essere atleti di alto livello? Entrambi hanno una collezione di Richard Mille da fare invidia ... gqitalia.it

Roland Garros, un anno dopo: Parigi regala a Rafa Nadal il degno saluto che aveva sempre schivato. È stato bellissimoOra sì, ora è davvero finita. Rafael Nadal ha appeso mesi fa la racchetta al chiodo e lo ha fatto senza ripensamenti, dichiarando in più occasioni di non aver mai più toccato racchetta e pallina dal ... ubitennis.com