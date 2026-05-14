Racconto di una notte anticipazioni settimanali dal 18 al 22 maggio; Mahir rifiuta il matrimonio combinato e scappa con Canfeza e Sureyya

La soap opera racconta una notte cruciale in cui Mahir decide di non seguire le tradizionali nozze combinate e fugge con Canfeza e Sureyya. La trama si svolge dal 18 al 22 maggio e viene trasmessa anche nel daytime di Canale 5, aggiungendosi alle puntate serali. La vicenda si concentra su questa scelta del personaggio, che porta a sviluppi inaspettati nella narrazione. Le anticipazioni settimanali forniscono dettagli su come si evolveranno gli eventi nei giorni successivi.

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Racconto di una notte, a partire da lunedì 18 maggio, sbarca anche nel daytime di Canale 5. La soap turca continuerà a essere trasmessa anche la domenica sera – ad eccezione del 17 maggio per la messa in onda della finale di Amici – ma andrà ad occupare anche lo slot pomeridiano che fino a oggi era “di proprietà” dell’altro serial drammatico turco La forza di una donna. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 18 al 22 maggio? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Racconto di una notte: Mahir si oppone alle nozze combinate. Mahir si reca in visita alla villa degli Yilmaz, e si rende conto che Canfeza e sua madre Sureyya sono in pericolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Racconto di una notte, anticipazioni settimanali dal 18 al 22 maggio; Mahir rifiuta il matrimonio combinato e scappa con Canfeza e Sureyya ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Racconto di una notte, anticipazioni al 23 maggio: Mahir rifiuta di sposare Sila Racconto di una notte, anticipazioni 12 aprile 2026: Mahir incontra Canfeza e il passato torna a perseguitarloIl debutto di Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5, promette di catturare il pubblico fin dal primo episodio. Temi più discussi: Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 10 maggio; Racconto di una notte: anticipazioni 18 maggio; Racconto di una notte è fughe, paure, ricatti, scoperte: tutte le anticipazioni della puntata di stasera; Racconto di una notte, la trama della puntata del 10 maggio. Racconto di una notte: il grande segreto di Rasit #raccontodiunanotte #anticipazioni x.com Racconto di una notte puntata 19 maggio, Kursat rivela a Ezra: 'Io costretto a uccidere'Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano una verità inaspettata: Kursat non voleva eliminare Mehmet, Boris lo ha costretto ... it.blastingnews.com Racconto di una notte, anticipazioni dal 18 al 23 maggio 2026: Mahir in fuga, Cabir minaccia gli YilmazLa soap turca Racconto di una notte entra sempre più nel vivo con una settimana ricca di colpi di scena, tensioni familiari e segreti destinati a cambiare tutto. Le anticipazioni delle puntate in onda ... spettegolando.it