Daniele Vignali ha pubblicato il libro “Racconti insensati” con Armando Editore nel 2026. L’opera, composta da 212 pagine, si propone di rappresentare la condizione umana attraverso narrazioni che evitano ogni senso presunto e si concentrano sulla disillusione più sincera. Vignali utilizza un approccio che mette in scena e descrive senza filtri la realtà, lasciando emergere un’immagine cruda e disincantata dell’esistenza. L’autore si confronta con temi legati alla percezione dell’assurdo e alla mancanza di significato.

Intervistiamo Daniele Vignali, autore dell’opera Racconti insensati (Armando Editore, 2026, pp. 212, euro18), uno scritto che mette in scena e descrive, con lucido disincanto, la condizione umana nella sua disillusione più autentica, rifiutando ogni senso esistenziale presupposto. L’opera che si caratterizza come un’originale e innovativa forma di narrativa filosofica ha ottenuto d’impatto un grande successo editoriale e ha richiamato l’attenzione della critica e del pubblico. Perché Racconti insensati? Può spiegarci il significato del suo titolo? Il titolo dell’opera tradisce esplicitamente sia la scelta stilistica di utilizzare il nonsense come forma narrativa, sia la visione del reale che è a fondamento del testo: la narrazione si vede, infatti, costretta ad acquisire le medesime caratteristiche dell’oggetto narrato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Racconti insensati” di Daniele Vignali: un esperimento letterario inedito nel panorama italiano

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