Negli ultimi mesi, TikTok Shop ha visto una crescita significativa nel mercato italiano, passando dall’essere un progetto pilota a una piattaforma stabile e diffusa. Le statistiche mostrano un aumento costante degli utenti e dei venditori attivi, confermando la sua presenza nel settore e-commerce. Questa evoluzione si riflette in un coinvolgimento crescente di consumatori e commercianti, che adottano sempre più questa modalità di acquisto e vendita online.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La piattaforma di intrattenimento cinese svela i risultati del suo primo anno di attività del loro shopping in app e i risultati sono sorprendenti . Oggi la piattaforma conta oltre 21mila venditori attivi e quasi un acquirente online su cinque (il 20%) ha già utilizzato lo shop interno all’app per i propri acquisti. Se pensate che gli acquisti vengano fatti solo dallacGen Z, siete fuori strada. I dati rivelano un profilo dell’acquirente molto più trasversale e maturo:? Pubblico femminile over 40: genera ben il 41% del valore totale degli acquisti sulla piattaforma, una quota significativamente superiore rispetto al 32% della media dell’e-commerce tradizionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I numeri parlano chiaro: TikTok Shop non è più un esperimento, ma una realtà consolidata del panorama italiano

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