Negli ultimi tempi si assiste a una diminuzione consistente della lettura tra gli italiani, con circa 15 milioni di persone che hanno smesso di leggere del tutto. In questo scenario, torna alla ribalta il nome di un noto scrittore e pensatore che ha pubblicato nuovi racconti e ha ripreso a confrontarsi con il pubblico. La sua filosofia viene spesso discussa come possibile risposta alle criticità del sistema educativo, che risulta sempre più distante dalle esigenze di un pubblico vario e in evoluzione.

? Domande chiave Perché 15 milioni di italiani hanno smesso completamente di leggere?. Come può la filosofia di Vignali colmare il vuoto del sistema educativo?. Chi sono i personaggi simbolici che sfidano la morale nei nuovi racconti?. Quali conseguenze avrà il neo-esistenzialismo sul mercato editoriale in crisi?.? In Breve 15 milioni di italiani non hanno letto libri nel corso del 2025.. Il valore del mercato editoriale è calato del 3,6% nei primi quattro mesi.. Vignali ha pubblicato il saggio Ontologia dell'istruzione con la casa editrice Armando Editore.. Racconti Insensati contiene cinque racconti basati sul neo-esistenzialismo scettico.. Roma, 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi dei libri e il ritorno di Vignali: tra critica e nuovi racconti

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