Raccolta differenziata | Ottima la percentuale Restano alcune criticità

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati sulla raccolta differenziata mostrano una percentuale soddisfacente, ma ci sono ancora alcune aree di criticità. In particolare, persistono episodi di abbandono selvaggio dei rifiuti e comportamenti che compromettono l’igiene e il decoro del territorio. Nonostante i risultati raggiunti, queste problematiche continuano a rappresentare una sfida per le autorità locali. La gestione dei rifiuti rimane quindi un tema su cui intervenire, anche per limitare i danni causati da pratiche scorrette.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dati positivi, ma le criticità sono ancora presenti, a partire dagli abbandoni selvaggi e dai comportamenti che danneggiano l’igiene e il decoro del territorio. Il Comune di Vezzano Ligure ha reso noti i risultati della raccolta differenziata per l’anno 2025, con soddisfazione ma lanciando anche l’appello affinché ci sia più attenzione e rispetto. I rifiuti differenziati raccolti sul territorio per l’anno 2025 ammontano a due milioni e 212.712 kg. Zero, invece, i quantitativi relativi ai rifiuti urbani non raccolti dal servizio pubblico ma avviati a recupero da parte di utenze non domestiche e dichiarati dal Comune nel portale Orso, l’osservatorio dei rifiuti sovraregionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

raccolta differenziata ottima la percentuale restano alcune criticit224
© Lanazione.it - Raccolta differenziata: "Ottima la percentuale. Restano alcune criticità"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The 100 Video Rule That Builds Massive YouTube Channels

Video The 100 Video Rule That Builds Massive YouTube Channels

Sullo stesso argomento

Sicilia, qualità dell’aria in miglioramento nel 2025: restano criticità e superamenti in alcune areeLa Sicilia si inserisce nel quadro nazionale tracciato dal nuovo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), che fotografa...

Leggi anche: Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata

raccolta differenziata ottima laDifferenziata, fondi regionali per potenziare la raccoltaPubblicato l’avviso per i Comuni virtuosi che nel 2025 hanno raggiunto il 70%. Sono 110 Buone notizie per la raccolta differenziata. Sul BURP n. 38 del 14/05/2026 è stato pubblicato l’Avviso pubblico ... ambienteambienti.com

raccolta differenziata ottima laIren e Corepla lanciano una campagna sulla raccolta differenziata della plasticaRiciclo della plastica, Iren e il Consorzio Corepla lanciano una campagna sulla raccolta differenziata della plastica ... ecodallecitta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web