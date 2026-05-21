I dati sulla raccolta differenziata mostrano una percentuale soddisfacente, ma ci sono ancora alcune aree di criticità. In particolare, persistono episodi di abbandono selvaggio dei rifiuti e comportamenti che compromettono l’igiene e il decoro del territorio. Nonostante i risultati raggiunti, queste problematiche continuano a rappresentare una sfida per le autorità locali. La gestione dei rifiuti rimane quindi un tema su cui intervenire, anche per limitare i danni causati da pratiche scorrette.

Dati positivi, ma le criticità sono ancora presenti, a partire dagli abbandoni selvaggi e dai comportamenti che danneggiano l’igiene e il decoro del territorio. Il Comune di Vezzano Ligure ha reso noti i risultati della raccolta differenziata per l’anno 2025, con soddisfazione ma lanciando anche l’appello affinché ci sia più attenzione e rispetto. I rifiuti differenziati raccolti sul territorio per l’anno 2025 ammontano a due milioni e 212.712 kg. Zero, invece, i quantitativi relativi ai rifiuti urbani non raccolti dal servizio pubblico ma avviati a recupero da parte di utenze non domestiche e dichiarati dal Comune nel portale Orso, l’osservatorio dei rifiuti sovraregionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta differenziata: "Ottima la percentuale. Restano alcune criticità"

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