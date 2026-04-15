Sicilia qualità dell’aria in miglioramento nel 2025 | restano criticità e superamenti in alcune aree
Nel 2025, la qualità dell’aria in Sicilia mostra segnali di miglioramento rispetto agli anni precedenti, secondo il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Tuttavia, in alcune zone dell’isola persistono criticità con superamenti dei limiti consentiti. Il documento evidenzia che, pur in miglioramento, la situazione non raggiunge ancora gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, mantenendo alcune aree soggette a problematiche ambientali.
La Sicilia si inserisce nel quadro nazionale tracciato dal nuovo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), che fotografa una qualità dell’aria nel 2025 sostanzialmente stabile e in miglioramento su diversi parametri, ma ancora lontana dai nuovi obiettivi europei.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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