Qvando c’era Lei | i manifesti di Italia viva che irritano Meloni e imbarazzano FS
In alcune stazioni di Roma e Milano sono comparsi manifesti di Italia Viva che invitano a destinare il 2 per mille alle proprie attività. La presenza di questi cartelloni ha suscitato reazioni di fastidio da parte della premier, che si è espressa pubblicamente contro questa campagna pubblicitaria. Le immagini hanno anche causato disagio all’interno delle Ferrovie dello Stato, che si sono trovate coinvolte in questa polemica senza averne programmato la diffusione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche tra il partito e il governo.
Giorgia Meloni sarebbe su tutte le furie. Colpa dei manifesti di Italia viva per il 2 X 1000 apparsi nelle stazioni di Roma e Milano, che prendono di mira la premier. La grafica scelta dai creativi del partito renziano richiama infatti quella del Ventennio con uno slogan principale che lascia poco spazio alle interpretazioni:« QVUANDO C’ERA LEI », seguito da alcune varianti: «si pagavano le tasse», «i treni arrivavano in ritardo», «i giovani scappavano dall’Italia», «l’Italia era meno sicura», «la spesa si pagava di più». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Viva (@italiaviva) La campagna comprende anche un video in stile cinegiornale dell’Istituto Luce pubblicato sul canale YouTube di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
La campagna di Italia Viva che scimmiotta i cinegiornali fascisti
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Nei manifesti affissi nelle stazioni di Roma e Milano è possibile leggere slogan quali Qvando c'era lei si pagavano più tasse, Qvando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, Qvando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia, Qvando c'era lei l'Italia era meno si facebook
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