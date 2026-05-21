Qvando c’era Lei | i manifesti di Italia viva che irritano Meloni e imbarazzano FS

In alcune stazioni di Roma e Milano sono comparsi manifesti di Italia Viva che invitano a destinare il 2 per mille alle proprie attività. La presenza di questi cartelloni ha suscitato reazioni di fastidio da parte della premier, che si è espressa pubblicamente contro questa campagna pubblicitaria. Le immagini hanno anche causato disagio all’interno delle Ferrovie dello Stato, che si sono trovate coinvolte in questa polemica senza averne programmato la diffusione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche tra il partito e il governo.

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