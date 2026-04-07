La Pasticceria Amato introduce frutta realistica a Torre del Greco | scopri questa novità golosa!

A Torre del Greco una pasticceria locale ha deciso di arricchire le sue creazioni con frutta artificiale molto dettagliata e realistica. La novità è stata annunciata dal proprietario e dal suo team, guidato dal giovane pasticciere Ivan Amato. La scelta di introdurre questa decorazione ha attirato l'attenzione tra i clienti e tra gli appassionati di dolci. La presenza di questa novità si fa notare anche nelle zone vicine alla città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La frutta realistica sta prendendo d’assalto Torre del Greco e le zone limitrofe, grazie al talento e alla visione del giovane pasticciere Ivan Amato e del suo team. Questa nuovissima e affascinante proposta sta attirando l’attenzione di appassionati di dolci, famiglie e buongustai in cerca di novità. Presso la Pasticceria Amato, situata in via Nazionale 76 a Sant’Antonio, sta emergendo una delle tendenze più affascinanti dell’alta pasticceria contemporanea: la frutta realistica. Questi dolci straordinari imitano l’aspetto di frutti freschi appena raccolti, ma al loro interno sorprendono con un perfetto equilibrio di mousse, creme e inserti di frutta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La Pasticceria Amato introduce frutta realistica a Torre del Greco: scopri questa novità golosa! Leggi anche: Palazzo Vallelonga a Torre del Greco: apertura gratuita per le Giornate FAI. Scopri la bellezza! Firenze: Pasticceria Fancy, inaugurazione con DJ set e un dolce da record per una domenica golosa.Firenze si prepara a una domenica golosa: la Pasticceria Fancy inaugura il nuovo spazio con musica e un dolce record Firenze si appresta a vivere una...