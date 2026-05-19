Perché la frutta realistica inventata da Grolet diventa virale adesso

Recentemente, le creazioni di Cédric Grolet, noto pasticcere, sono diventate virali grazie alle sue repliche di frutta realistica. Le immagini delle sue mele perfette, limoni con buccia sottile e nocciole da spezzare hanno attirato l’attenzione sui social media. La cura nei dettagli e la precisione nelle riproduzioni hanno colpito molti appassionati e professionisti del settore. Grolet ha iniziato a condividere queste opere, che in breve tempo hanno conquistato un vasto pubblico online.

Quando Cédric Grolet comincia a pubblicare le sue prime mele perfette, i limoni con la buccia impercettibilmente porosa, le nocciole da rompere con il cucchiaino, il mondo della pasticceria capisce subito di essere davanti a qualcosa di nuovo. Non un semplice dolce, ma un esercizio di trompe-l’œil applicato al dessert. È la metà degli anni Dieci, Instagram è nel pieno della sua età dorata e l’idea di trasformare un dolce in un oggetto da contemplare prima ancora che da mangiare sembra il linguaggio perfetto per il tempo. Grolet non stava facendo un puro esercizio di stile, anzi: la sua intenzione era restituire l’essenza di uno specifico tipo di frutta in un modo il più possibile corrispondente alla realtà, ma con consistenze e specificità uniche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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PROVO la FRUTTA REALISTICA per la PRIMA VOLTA!!

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