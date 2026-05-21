Quello è un teschio Macabra scoperta in Italia | di chi è quel cranio

Durante un normale pomeriggio in un parco cittadino, un gruppetto di persone ha fatto una scoperta sconvolgente: un cranio umano è stato rinvenuto tra gli alberi. La zona è immediatamente stata isolata dalle autorità, che stanno esaminando il reperto e cercano di risalire all’identità di chi possa appartenere. La scoperta ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, creando sconcerto tra chi si trovava nel parco in quel momento. Le indagini sono in corso per capire le circostanze del ritrovamento.

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Un pomeriggio come tanti, tra famiglie, bambini e frequentatori abituali del verde pubblico, si è trasformato improvvisamente in una scena inquietante nel cuore di Bari. Alcuni passanti che stavano attraversando il Parco Maugeri, nel quartiere Libertà, hanno infatti notato qualcosa di insolito tra l’erba alta e i cespugli dell’area verde. A un primo sguardo sembrava un oggetto abbandonato, ma avvicinandosi la scoperta si è rivelata ben più macabra: tra la vegetazione c’era un teschio umano. L’allarme è scattato immediatamente nel pomeriggio di mercoledì, quando i cittadini presenti nel parco hanno contattato le forze dell’ordine. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Bari, che hanno delimitato l’area impedendo l’accesso ai curiosi e avviando le prime verifiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Italia, ritrovamento shock: è il teschio di una donna. Scoperta horrorIl sole del tardo pomeriggio cominciava a calare, allungando le ombre tra la vegetazione fitta e i rami bassi, quando i passi di un normale passante... Italia, orrore durante la passeggiata lungo il fiume: la macabra scopertaMacabra scoperta nella mattinata di oggi nel Pisano, dove il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato dalle acque del... Bari, teschio umano trovato nel Parco Maugeri: area chiusa per le indaginiMacabra scoperta nel Parco Maugeri di Bari, dove è stato rinvenuto un teschio umano: la Scientifica indaga sull’identità della vittima. trmtv.it Articoli con argomento: ‘teschio umano’Macabra scoperta nel Parco Maugeri di Bari, dove è stato rinvenuto un teschio umano: la Scientifica indaga sull’identità della vittima. trmtv.it