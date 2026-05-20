Italia ritrovamento shock | è il teschio di una donna Scoperta horror

Nel tardo pomeriggio, un passante ha scoperto un teschio umano tra la vegetazione in una zona isolata. La scoperta è avvenuta in un'area poco frequentata, dove i rami bassi e le piante fitte creavano un ambiente silenzioso. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili, mentre il corpo è stato sottoposto a rilievi e analisi. La zona è stata isolata, e si attendono ulteriori sviluppi sulle cause e l’identità della persona.

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