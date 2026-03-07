Italia orrore durante la passeggiata lungo il fiume | la macabra scoperta

Durante la mattinata di oggi, nel Pisano, è stato trovato il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione nelle acque del fiume Arno. La scoperta è stata fatta durante una passeggiata lungo il fiume, portando alla rimozione del cadavere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Macabra scoperta nella mattinata di oggi nel Pisano, dove il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato dalle acque del fiume Arno. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno, nei pressi del ponte lungo la strada provinciale 44.Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire l’identità della vittima e le cause della morte. L’allarme è scattato intorno alle 10:10, quando un passante ha notato il corpo galleggiare nel fiume e ha immediatamente dato l’allerta ai soccorsi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno provveduto al recupero della salma dall’Arno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

