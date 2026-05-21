Quello che mi è successo non è colpa dei modenesi parla la turista tedesca amputata alle gambe | presto rientrerà in Germania

Una turista tedesca di 69 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel centro di Modena, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe a causa dell’impatto con un’auto condotta da un uomo. La donna, che ha dichiarato che quanto accaduto non è colpa dei modenesi, si sta preparando a fare ritorno in Germania. L’incidente ha coinvolto un veicolo e si è verificato in una zona pedonale della città, dove sono intervenuti i soccorsi.

È pronta a tornare a casa Anna, la turista tedesca di 69 anni che ha subito l’amputazione di entrambe le gambe dopo il violento impatto con la macchina guidata da Salim El Koudri nel centro di Modena. La donna è ancora in una stanza di un ospedale nella provincia modenese, a Boggiovara, ma è perfettamente cosciente, dopo essere stata estubata tre giorni fa: presto rientrerà in Germania. Ieri ha ricevuto la visita del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e del prefetto Fabrizia Triolo. « So che non è colpa vostra, non è colpa dei modenesi. Anzi, li sto sentendo vicini. Stanno facendo tanto per me. Mi stanno aiutando. Grazie, grazie», sono le parole di Anna, pronunciate attraverso l’operatrice sanitaria tedesca che in questi giorni le ha fatto da traduttrice e non l’ha mai lasciata sola. 🔗 Leggi su Open.online

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