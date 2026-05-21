Una turista tedesca di 69 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Modena che ha portato all’amputazione di entrambe le gambe, sta preparando il suo ritorno in Germania. Dopo aver trascorso settimane in ospedale, la donna sta recuperando le forze e si sta preparando a lasciare l’Italia. L’incidente si è verificato nella città emiliana e ha coinvolto la turista, che ha subito gravi conseguenze fisiche. La donna ha espresso parole di tranquillità, chiedendo di non sentirsi in colpa.

Anna, la turista tedesca di 69 anni rimasta gravemente ferita nell’ incidente avvenuto a Modena e costretta all’amputazione di entrambe le gambe, sta lentamente recuperando le forze ed è ormai pronta a lasciare l’Italia per fare ritorno nel suo Paese. Ricoverata all’ospedale di Baggiovara, la donna è stata estubata nei giorni scorsi ed è ora vigile e cosciente. Accanto a lei, in queste ore delicate, è arrivata la sorella, partita dalla Germania per assisterla e sostenerla dopo il drammatico investimento causato dall’auto guidata da Salim El Koudri. L’incontro con il sindaco e il prefetto. Nella stanza d’ospedale Anna ha ricevuto la visita del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e del prefetto Fabrizia Triolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, la turista tedesca amputata alle gambe torna in Germania: “Non sentitevi in colpa”

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