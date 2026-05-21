Un episodio ha coinvolto un uomo che, in passato, si è rivolto ai carabinieri raccontando di essere stato attratto dalla jihad. Aveva cercato di coinvolgere altre persone nella causa dei fratelli musulmani, secondo quanto riferito dalle autorità. La sua testimonianza è stata raccolta dalle forze dell’ordine nel corso di un’indagine. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività legate all’estremismo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui sviluppi successivi.

Era attratto dalla jihad. E aveva cercato di arruolare altre persone alla causa dei fratelli musulmani. Un dato emerso analizzando il cellulare del quindicenne tunisino dove gli investigatori dell’ antiterrorismo internazionale avevano recuperato, tra l’altro, un video nel quale il giovane aveva il volto travisato dal passamontagna. E, in nome di Allah, minacciava di commettere "gravi azioni di violenza contro i miscredenti", spiegava la polizia nell’ottobre scorso quando digos e carabinieri di Montepulciano eseguirono la misura cautelare portandolo in una comunità. Tutto era iniziato dalla denuncia del padre, quando il ragazzo si era allontanato nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quella volta che il padre si rivolse ai carabinieri

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