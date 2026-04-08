Nel 2021, Maldini aveva mostrato interesse per il giovane talento, cercando di portarlo al Milan. Tuttavia, l'affare non si concluse e Olise rimase in squadra. Ora, a distanza di due anni, il club si trova a rimpiangere quella decisione mancata, mentre il giocatore ha continuato a crescere altrove. La vicenda rappresenta un episodio passato che ancora suscita discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Gennaio 2021. Il Milan prepara il ritorno in Champions League e Paolo Maldini, allora direttore tecnico, prova a piazzare un colpo in prospettiva: Michael Olise. All’epoca 19enne, esterno del Reading in Championship, il francese era stato individuato come rinforzo offensivo ideale per la squadra di Pioli. Un’intuizione che, col senno di poi, si è rivelata lungimirante. L’operazione era economicamente sostenibile: pochi mesi dopo, il Crystal Palace lo acquistò per appena 9 milioni di euro. Una cifra irrisoria se confrontata con l’attuale valutazione di mercato, stimata intorno ai 140 milioni (dati 'Transfermarkt'). Dopo tre stagioni a Londra, Olise è passato al Bayern Monaco per 53 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani

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