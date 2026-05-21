Un video diffuso mostra un ministro israeliano che ride e si rivolge in modo offensivo agli attivisti della Flotilla. Le immagini mostrano un comportamento provocatorio e irrispettoso nei confronti delle persone coinvolte. La scena ha suscitato commenti e reazioni sui social media, con molte persone che criticano l’atteggiamento del rappresentante politico. La diffusione del filmato ha portato a richieste di chiarimenti e a discussioni sul rispetto delle persone e sui comportamenti pubblici dei politici.

Il ripugnante video del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir che irride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e maltrattati dall’esercito, uno spettacolo giustamente definito di «livello infimo» dal capo dello Stato, ha costretto Giorgia Meloni a prendere le distanze dai suoi principali alleati internazionali, ancora una volta. Ma non si tratta di sfortuna. La sfortuna semmai è che Viktor Orbán abbia perso le elezioni, con il rischio che dalla demolizione degli apparati del maggiore centro internazionale della propaganda trump-putiniana possano uscire documenti e notizie imbarazzanti anche per i sovranisti italiani. Nessuno però aveva obbligato Meloni a schierarsi sistematicamente al fianco di Orbán, cioè al fianco del principale pupazzo di Vladimir Putin, spia e sabotatore dell’Unione europea per conto del Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quella di Meloni non è sfortuna ma una scelta di campo

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