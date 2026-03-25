Lens parla il dg Parrot | Rinviare la partita con il PSG? È una loro scelta quella di puntare sulla Champions ma la lega…

Il direttore generale del club Lens ha commentato la richiesta del PSG di rinviare la partita tra le due squadre. Ha precisato che la decisione di spostare la partita spetta al club parigino, che ha scelto di concentrarsi sulla Champions League. La lega non ha ancora comunicato se accoglierà la richiesta di posticipo o meno.

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