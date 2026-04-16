C'è una torre molto più pendente di quella di Pisa ma non è così famosa | è quella di St James in Inghilterra

In una piccola cittadina inglese, si trova una torre che supera per inclinazione quella di Pisa. Costruita nel XIV secolo, la torre si trova nel campanile della chiesa di St James. La struttura, meno nota rispetto alla celebre Torre di Pisa, presenta un'inclinazione più accentuata e si distingue per la sua posizione e storia antica. La torre attira l'attenzione di visitatori e appassionati di architettura che si recano nel luogo per ammirare questa particolarità.

Nella piccola cittadina inglese di Dry Doddington si trova una torre che supera per inclinazione quella di Pisa: costruito nel XIV secolo, il campanile della chiesa St. James è al centro di leggende e racconti che cercano di spiegare l'origine della sua pendenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Abbiamo trasformato Dawson in un meme, ma in quella scena c’era molto più di un pianto ridicoloUn fermo immagine iconico che ha fatto la storia di internet, distorcendo completamente il senso di una scena che di ridicolo aveva ben poco, in cui... Leggi anche: Catherine O’Hara, com’è morta la mamma più famosa del cinema. Quella telefonata… Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Umberto conquista Pisa: la pizza lucchese sotto la Torre; Umberto conquista Pisa: la pizza lucchese sotto la Torre; Pisa rafforza i rapporti con la Polonia: incontro con la delegazione di Z?bkowice ?l?skie; Sandokan e Il Capitano, leggende a Genova e Pisa. C’è una torre molto più pendente di quella di Pisa, ma non è così famosa: è quella di St James in InghilterraNella piccola cittadina inglese di Dry Doddington si trova una torre che supera per inclinazione quella di Pisa: costruito nel XIV secolo, il campanile ... fanpage.it Viaggio all’ombra della Torre di PisaSe la torre, con i suoi 294 scalini a chiocciola e la forte inclinazione, non è per tutti, l’Opera della Primaziale Pisana ha predisposto percorsi paralleli anche per chi non può salire. Nella Sala ... iodonna.it LINEA PISA - LA SPEZIA; CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA DALLE 13.30 ALLE 16.00 TRA TORRE DEL LAGO E VIAREGGIO - facebook.com facebook Buongiorno da Pisa #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #16aprile x.com