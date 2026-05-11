Misano come nel cinema follia ai box | contatto di gara innesca una rissa da Giorni di tuono

Durante la gara al Misano World Circuit si è verificato un episodio che ha portato a un acceso scontro tra alcuni piloti nella pitlane. L'incidente è avvenuto dopo un contatto tra due concorrenti, scatenando una rissa tra i partecipanti presenti. Le immagini mostrano momenti di forte tensione, con alcuni atleti coinvolti in discussioni animate e spintoni, creando uno scenario insolito e molto diverso dalle consuete scene di corsa.

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