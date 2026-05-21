Quel platano intrappolato nel cemento e tra i rifiuti in via Brasile | la segnalazione che riapre il caso alberi

Un platano di notevoli dimensioni si trova in via Brasile, circondato da un manto di cemento e con poco spazio intorno al tronco. Ai piedi dell’albero sono presenti diversi rifiuti, alcuni dei quali appoggiati vicino alla base. La presenza di questa pianta, così stretta tra le strutture in cemento e i rifiuti, ha riacceso l’attenzione sulla condizione degli alberi nel quartiere. La segnalazione è stata condivisa con le autorità, riaccendendo il dibattito sulla tutela del verde pubblico nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui