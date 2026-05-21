Quel platano intrappolato nel cemento e tra i rifiuti in via Brasile | la segnalazione che riapre il caso alberi
Un platano di notevoli dimensioni si trova in via Brasile, circondato da un manto di cemento e con poco spazio intorno al tronco. Ai piedi dell’albero sono presenti diversi rifiuti, alcuni dei quali appoggiati vicino alla base. La presenza di questa pianta, così stretta tra le strutture in cemento e i rifiuti, ha riacceso l’attenzione sulla condizione degli alberi nel quartiere. La segnalazione è stata condivisa con le autorità, riaccendendo il dibattito sulla tutela del verde pubblico nella zona.
Un grande platano circondato dal cemento, con lo spazio attorno al tronco ridotto al minimo e rifiuti appoggiati proprio ai suoi piedi. È l’immagine-segnalazione inviata da un lettore al nostro giornale da via Brasile, a Messina, e che alimenta nuove riflessioni sulle condizioni del verde urbano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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