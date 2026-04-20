Nel Golfo Persico si sono verificati nuovi scontri tra forze navali, con un blocco portato avanti dagli Stati Uniti che ha coinvolto una nave commerciale iraniana. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che l'azione fa parte di una strategia di controllo remoto e intelligence congiunta, volta a monitorare le attività nella regione. La nave iraniana è stata fermata mentre si trovava in acque internazionali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali dell'intervento.

Nuove tensioni nel Golfo Persico, il blocco navale voluto dal Presidente americano Donald Trump ha fermato una nave commerciale proveniente dalle coste dell'Iran. Il sequestro della portacontainer iraniana Touska rivela la strategia del Tesoro americano: un blocco basato su intelligence e asfissia finanziaria. Ma Teheran cerca già nuove rotte tra nemici storici, accordi da siglare e corridoi terrestri. La trappola della SDN List: la nave che non poteva più navigare Il caso della portacontainer Touska è emblematico di come l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense eserciti il proprio potere. La nave era già "segnata" nelle oltre tremila pagine della lista nera americana, ma il fermo fisico nello Stretto di Hormuz è stato l'atto finale di un lungo inseguimento digitale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, il caso della Touska, così gli Usa hanno intrappolato la nave iraniana: la strategia tra controllo remoto e intelligence congiunta

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Ha ragione #Crosetto. L’Italia deve partecipare alla missione per #Hormuz, con o senza l’ #Onu. #politicaestera #RespiraLibertà x.com