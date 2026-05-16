Diecimila alberi 9 campi sportivi e zero cemento Vi porto nel nuovo Parco Bellavista

Da baritoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, il nuovo Parco Bellavista apre le porte alla comunità dopo un intervento di riqualificazione che ha previsto la piantumazione di diecimila alberi e la realizzazione di nove campi sportivi, senza l’uso di cemento. La zona, situata sul litorale sud, si affaccia sul mare e in passato ha avuto un ruolo importante come area agricola. Ora, questa area verde si presenta come uno spazio pubblico destinato a essere un punto di ritrovo per residenti e visitatori.

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Bari si riappropria del suo orizzonte sul mare. Per decenni il litorale sud ha rappresentato una 'terra di mezzo', sospesa tra un glorioso passato agricolo e un presente di frammentazione. Il cantiere del Lotto 6 del progetto Costa Sud, il futuro Parco Bellavista, racconta una storia diversa. È. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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