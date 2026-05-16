Diecimila alberi 9 campi sportivi e zero cemento Vi porto nel nuovo Parco Bellavista

A Bari, il nuovo Parco Bellavista apre le porte alla comunità dopo un intervento di riqualificazione che ha previsto la piantumazione di diecimila alberi e la realizzazione di nove campi sportivi, senza l’uso di cemento. La zona, situata sul litorale sud, si affaccia sul mare e in passato ha avuto un ruolo importante come area agricola. Ora, questa area verde si presenta come uno spazio pubblico destinato a essere un punto di ritrovo per residenti e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui