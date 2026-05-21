Quattro immobili del Comune in concessione per alloggi universitari in arrivo il bando

La Giunta comunale ha approvato una delibera che autorizza la pubblicazione di un bando per la concessione di quattro immobili di proprietà comunale. Questi immobili saranno destinati alla realizzazione e alla gestione di alloggi universitari. La decisione riguarda l'apertura di una procedura di assegnazione tramite un'iniziativa pubblica. I dettagli sul bando, tra cui i requisiti e le modalità di partecipazione, saranno resi noti nel documento ufficiale che verrà pubblicato nei prossimi giorni.

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