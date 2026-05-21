Quattro immobili del Comune in concessione per alloggi universitari in arrivo il bando
La Giunta comunale ha approvato una delibera che autorizza la pubblicazione di un bando per la concessione di quattro immobili di proprietà comunale. Questi immobili saranno destinati alla realizzazione e alla gestione di alloggi universitari. La decisione riguarda l'apertura di una procedura di assegnazione tramite un'iniziativa pubblica. I dettagli sul bando, tra cui i requisiti e le modalità di partecipazione, saranno resi noti nel documento ufficiale che verrà pubblicato nei prossimi giorni.
La Giunta comunale ha approvato una delibera che dà il via libera alla pubblicazione del bando per la concessione in locazione di quattro immobili comunali da destinare alla realizzazione e gestione di alloggi universitari. Gli immobili si trovano in via Lincoln 121, in via Porta di Castro 63, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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