Il Comune ha reso pubblico un nuovo bando destinato a finanziare iniziative culturali che si svolgeranno nel 2026. La procedura è aperta a soggetti interessati a presentare proposte per ricevere contributi economici. La domanda può essere inviata entro i termini stabiliti nel bando, che specifica i requisiti e le modalità di partecipazione.

Il Comune ha pubblicato il nuovo bando per la concessione di sovvenzioni destinate a progetti culturali da realizzarsi nel corso del 2026. L’iniziativa mira a sostenere le proposte che arricchiscono il territorio, suddividendo gli interventi in due linee d’azione specifiche: la prima dedicata a " conferenze e incontri pubblici ", la seconda a " intrattenimenti e piccole manifestazioni ". Gli interessati avranno tempo fino alle 12 del 13 aprile per sottoporre le proprie domande. La procedura è interamente digitalizzata: le istanze devono essere inviate esclusivamente tramite il portale dei servizi telematici del Comune, accessibile dalla home page istituzionale previa autenticazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura, bando del Comune per la concessione di fondi

Articoli correlati

Leggi anche: Lido di Villa Olmo, concessione scaduta e nessun bando: Forza Italia attacca il Comune

Fondi per la Terra dei Fuochi: "Comune partecipi al bando"Il presidente della Commissione Speciale Controllo e Garanzia al Comune di Capua, Ferdinando Brogna, chiede al sindaco Adolfo Villani di attivarsi e...

Tennis e bandi ‘pilotati’, 70mila euro in fumo: Country Club denuncia il Comune, dossier in Procura

Aggiornamenti e notizie su Cultura bando del Comune per la...

Temi più discussi: Cagliari dal Vivo, bando 2026 per continuare a promuovere lo spettacolo e la cultura in città; Cultura, bando del Comune per la concessione di fondi; Cinema Estivo, pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029; Comune di Matera e Fondazione Matera Basilicata 2019 rilanciano l'apertura di questo importante bando per giovani e artisti, associazioni e operatori della cultura. I dettagli.

Cultura, bando del Comune per la concessione di fondiIl Comune ha pubblicato il nuovo bando per la concessione di sovvenzioni destinate a progetti culturali da realizzarsi ... ilrestodelcarlino.it

La cultura nei fondi sfitti . Il bando per il rilancioUn concorso per affidare i locali inutilizzati del centro ad artisti e creativi ... msn.com

Un viaggio nel deserto all’interno della cultura rave: si può sintetizzare così “Sirât”, quarto lungometraggio del talentuoso Oliver Laxe, regista spagnolo... facebook

#Biennale: Terzi (FdI), da Giuli posizione di buon senso = (AGI) - Roma, 14 mar. - "La posizione del ministro della Cultura, Alessandro @Giuli, riguardo l'ammissione della Federazione russa alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte e' di buon senso e ris x.com