A Napoli spunta lo striscione ironico contro Marotta | Eravamo quattro amici al VAR Ma è realtà contro fatti

Durante la partita contro il Bologna, i tifosi della Curva A hanno esposto uno striscione ironico rivolto ai vertici del calcio italiano e a un dirigente nerazzurro. Il messaggio recita: «Eravamo quattro amici al VAR» ed è stato mostrato in modo visibile durante il match. La presenza di questo striscione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, creando discussioni sulla percezione delle decisioni arbitrali e sui rapporti tra tifoserie e dirigenza.

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Inter News 24 Durante la sfida contro il Bologna, la Curva A espone un messaggio provocatorio che coinvolge i vertici del calcio italiano e il dirigente nerazzurro. La serata del San Paolo, culminata con la sconfitta interna del Napoli per 3-2 contro il Bologna decisa da un « gol in acrobazia al 91? di Jonathan Rowe », è stata segnata anche da una forte polemica sugli spalti. Durante il primo tempo, nella Curva A è apparso uno striscione ironico quanto provocatorio: « Eravamo quattro amici al VAR ». L’immagine raffigurava Beppe Marotta nelle vesti di un burattinaio intento a muovere i fili di FIGC e AIA, con i loghi di Lega Serie A e DAZN bene in vista, a suggerire un controllo totale del dirigente sul movimento calcistico italiano.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - A Napoli spunta lo striscione ironico contro Marotta: «Eravamo quattro amici al VAR». Ma è realtà contro fatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «Eravamo quattro amici al Var», lo striscione provocatorio della Curva A«Eravamo quattro amici al Var», questo lo striscione provocatorio esposto dai tifosi della Curva A intorno al 20esimo minuto della sfida tra Napoli e... Eravamo quattro amici al VARLa lunga onda, per quanto tu possa cercare di scappare, arriva sempre e ti travolge. Argomenti più discussi: Khalaili-Napoli, spunta il retroscena: Conte lo avrebbe già approvato; MERCATO NAPOLI, SPUNTA TAYLOR DELLA LAZIO: IL CENTROCAMPISTA COSTA 25 MILIONI; Lavezzi: A Napoli passai col rosso, mi inseguì la polizia. Poi lo accompagnarono a sirene spiegate; IL MATTINO – NAPOLI, INCERTO IL FUTURO DI MERET: SPUNTA IL NOME DI BUTEZ. #Khalaili- #Napoli, spunta il retroscena: Conte lo avrebbe già approvato x.com Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: Non siete i benvenuti reddit Calciomercato Napoli, spunta Leao: ma la trattativa resta lontanaIl nome di Rafael Leão torna ad accendere il mercato estivo del Napoli. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, il club azzurro sarebbe tra le società interessate all’attaccante del ... magazinepragma.com