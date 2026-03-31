Una nuova apertura arricchisce la scena enogastronomica di Salerno, portando una ventata di freschezza e gusto nel cuore della città. Domenica sera ha infatti inaugurato, sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto, un nuovo locale destinato a far parlare di sé: il mozzarella-bar “Bocconcì”. Un concept semplice ma vincente, che mette al centro uno dei prodotti simbolo del territorio campano: la mozzarella. “Bocconcì” si presenta come uno spazio moderno e accogliente, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in un’offerta pensata per esaltare la qualità della materia prima. Protagoniste assolute... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Nuova apertura a Salerno:"Bocconcì" porta il mozzarella-bar su Corso Vittorio Emanuele

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